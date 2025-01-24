Юрий Борисов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о своей номинации на Оскар

Российский актёр Юрий Борисов поведал трогательную историю о том, как до него дошла информация о номинации его на кинопремию "Оскар".

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

Юрий Борисов, у которого появился шанс стать обладателем кинопремии "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", рассказал, что о своём успехе узнал, когда ехал с женой и детьми в автомобиле.

"Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, мое имя назвали первым", — рассказал Борисов, у которого взяли интервью журналисты американского телевидения.

Артист признался, что мало что услышал по радио про другие номинации, так как его супруга громко кричала в момент оглашения списка претендентов на "Оскар".

Ранее блогер Ида Галич объяснила феномен успеха Юрия Борисова в Голливуде.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.



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