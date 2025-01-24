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69-летний Мел Гибсон потерял дом, но обрел нового сына

Шоу-бизнес

69-летний американский актёр Мел Гибсон планирует вернуть звезду "Трансформеров" Шайю ЛаБафа в большое кино. Они стали близки, как отец и сын, и Мел хочет помочь Шайе начать всё сначала.

Шайя ЛаБаф, Мел Гибсон
Фото: YouTube канал RomarioChester by Скриншот видео YouTube канала RomarioChester, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шайя ЛаБаф, Мел Гибсон

Судьбы Гибсона и 38-летнего ЛаБафа схожи тем, что оба угробили карьеры из-за скандалов в личной жизни и столкнулись с отменой. Теперь снова вставший на ноги Гибсон стремится избавить своего молодого протеже от той боли, которую он сам когда-то испытал, и помочь ему вернуться в топ лучших актёров Голливуда.

"Мел вошел в жизнь Шайи с большим размахом. Они всё время говорят о католицизме, родительстве и кино. Это дружба между двумя парнями, которые продолжают бороться за уважение в Голливуде после многочисленных скандалов. Мел стал настоящим отцом и духовным наставником в жизни Шайи, и все ожидают, что в какой-то момент они превратят эти отношения в интересный и необычный кинопроект", — сообщает собеседник Radar Online.

В 2020 году FKA обратилась в суд с иском против Шайи ЛаБафа, обвинив его в применении физической силы и нанесении побоев. Певица утверждала, что во время их отношений, которые длились с 2018 по 2019 год, актёр проявлял агрессию.

По словам FKA, ЛаБаф оказывал на неё эмоциональное давление, вынуждая разрывать связи с друзьями и родственниками. Кроме того, певица заявила, что актёр требовал от неё соблюдения определённых правил. Эти события привлекли нездоровое внимание общественности к ЛаБафу и всеобщее осуждение. Не удивительно, что актёр снискал себе славу голливудского сумасшедшего.

Уточнения

Мел Колм-Килле Дже́рард Ги́бсон (род. 3 января 1956 года, Пикскилл, штат Нью-Йорк, США) — австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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