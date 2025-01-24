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Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

0:49
Шоу-бизнес

52-летний шоумен Стас Барецкий удивил заявлением о расставании Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. По его словам, примадонна бросила мужа и планирует вернуться в Россию.

Алла Пугачёва, Максим Галкин*
Фото: YouTube канал World News by Скриншот видео YouTube канала World News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва, Максим Галкин*

Барецкий отметил, что отношения между парой давно стали формальными и они всего лишь показывают на людях видимость совместной жизни.

"Появляются вместе только на публике, чтобы поддерживать имидж. Алла больше не хочет видеть Максима и мечтает вернуться в Россию. Но её интересует только творчество, а не политика", — отметил он.

Шоумен уверен, что возвращение Пугачёвой внесло бы новые краски в жизнь российского шоу-бизнеса, который без неё стал довольно тусклым.

*Признан иноагентом на территории РФ.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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