Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

52-летний шоумен Стас Барецкий удивил заявлением о расставании Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. По его словам, примадонна бросила мужа и планирует вернуться в Россию.
Барецкий отметил, что отношения между парой давно стали формальными и они всего лишь показывают на людях видимость совместной жизни.
"Появляются вместе только на публике, чтобы поддерживать имидж. Алла больше не хочет видеть Максима и мечтает вернуться в Россию. Но её интересует только творчество, а не политика", — отметил он.
Шоумен уверен, что возвращение Пугачёвой внесло бы новые краски в жизнь российского шоу-бизнеса, который без неё стал довольно тусклым.
*Признан иноагентом на территории РФ.
А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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