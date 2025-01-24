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Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна показала колье за 19 миллионов рублей

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Шоу-бизнес

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская опубликовала фото в колье от Bulgari стоимостью около 20 миллионов рублей.

Ульяна Добровская
Фото: Канал t.me/c/1474504343 by Скриншот канала t.me/c/1474504343, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ульяна Добровская

На опубликованных снимках 23-летняя модель позирует в чёрном платье с асимметричным вырезом и тёмно-коричневом кожаном пальто, из ткани под крокодилью кожу. На шее Ульяны красуется изящное колье в виде змеи, украшенное драгоценными камнями. По информации аукционного дома Christie's, цена этого украшения составляет около 19,2 миллиона рублей.

Это не первый выход девушки с данным украшением. Ранее на свой день рождения в июле 2023 года она уже позировала в нём. Тогда на ней тоже были чёрный костюм из топа и длинной юбки и красный буклированный жакет.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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