Ида Галич показала свой завтрак ценой шесть тысяч шагов

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич показала, чем питается по утрам, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

Фото: https://vk.com/galichidaa by ВК-аккаунт Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале фото тарелки с едой. На снимке можно увидеть запечённый хлеб, свежие огурцы и помидоры. Дополнением к пище стали также витамины.

Она сразу посчитала цену данного завтрака, который обошёлся звезде в шесть тысяч шагов.

"Моё утро в одной картинке. Завтрак и прогулка в шесть тысяч шагов. У меня была встреча в 10-30, я отправилась туда пешком, что очень привычно для моего января", — написала блогер под снимком.

Ида отметила, что очень собой гордится, так как обозначенное число шагов она выполнила уже к 12.00 дня. При этом она призналась, что пропустила утреннюю зарядку из-за раннего пробуждения.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

