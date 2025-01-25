Станислав Садальский восторженно оценил дубайский шоколад

Актёр Станислав Садальский продегустировал знаменитый дубайский шоколад
Станислав Садальский оценил дубайский шоколад, который стал очень популярен после отзыва девушки-блогера, снявшей видео с шоколадным батончиком с фисташковой начинкой.
Звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" шоколад из ОАЭ пришёлся по вкусу.
"Это обалденный шоколад — просто вау!" — написал заслуженный артист РСФСР у себя в "Живом журнале".
Садальский пожаловался на то, что его приятель облизал первую плитку, поэтому ему пришлось вскрывать вторую плитку шоколада стоимостью 888 рублей.
"Заказал и третью, взял с собой… Самый вкусный шоколад, который я пробовала в своей жизни — оно того стоит. Много начинки, выглядит красиво, вкус божественный!" — выразил свой восторг Станислав Юрьевич.
Ранее Садальского удивила новость об импорте российского шоколада в США.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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