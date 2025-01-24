Телесваха Роза Сябитова показала свою внучку

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова дала советы по воспитанию детей и внуков.

Фото: https://www.instagram.com/syabitova_roza by Инстаграм Розы Сябитовой is licensed under public doman Телеведущая Роза Сябитова

Ведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала в социальных сетях видео со своей очаровательной внучкой.

Девочка на кадрах стоит у телевизора, танцует и поёт песню из мультфильма "Холодное сердце". Малышка в белом пышном платье ведёт себя кокетливо.

Сябитова объяснила, что до трёх лет у ребёнка формируется база характера и тип привязанности. В этом возрасте, по словам телесвахи, психика получает фундаментальные основы, которые будут проявляться в отношении ко всему окружающему миру.

"Всё, что успели заложить или научить родители, станет базовым навыком. У Мирославы, похоже, уже есть явные предпочтения в выборе будущей профессии", — написала звезда под видео с внучкой.

У Розы Сябитовой двое взрослых детей — дочь Ксения и сын Денис. Внучка Мирослава появилась на свет в 2023 году от брака дочери Ксении и Максима Шевченко.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о чисто женском характере своей внучки.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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