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Актёр Яковлев-Суханов прокомментировал скандал с Дмитрием Певцовым

1:27
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Яковлев-Суханов высказался о скандальном уходе актёра Дмитрия Певцова из театра "Ленком".

Актёр Дмитрий Певцов
Фото: https://vk.com/pevtsov2022 by Инстаграм Дмитрия Певцова is licensed under public doman
Актёр Дмитрий Певцов

Юрий Яковлев-Суханов не согласен с тем, что Певцов называет театр своим родным домом. Такую позицию он занял вслед за актёром Александром Збруевым, который является для него авторитетом.

Ранее Станислав Садальский объяснил, почему в России не любят Никиту Михалкова.

Он напомнил о том, что Певцов для "Ленкома" пришлый артист, так как его этот театр "не вырастил".

"Например, Олег Янковский, Николай Караченцов, Збруев, воспитались в этом коллективе. Они могли бы ещё возникать, но не Дмитрий Певцов, который пришел из Театра Луны", — цитирует слова артиста Сиб.фм.

Яковлев-Сухунов уверен, что не стоит делать конфликты в театральном коллективе публичными. Он посоветовал Певцову найти тот театр, в котором бы у него всё хорошо складывалось.

"Вот, мол, мой портрет сняли. Ну, а ты кто, чего ты качаешь права? Ну сняли твой портрет, не нужен ты театру. Театр вообще жёсткая структура", — выразил своё мнение Яковлев-Суханов.

Скандал с Дмитрием Певцовым случился после того, как портрет актёра исчез из "Ленкома". Звезда театра и кино расценил это как неуважение.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Певцо́в (род. 8 июля 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог; народный артист России (2001).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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