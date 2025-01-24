Ксения Бородина повезла Сердюкова в Турцию, чтобы пересадить лысеющему жениху волосы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина отправилась в Турцию, чтобы спасти шевелюру Николая Сердюкова.

Фото: https://www.instagram.com/kolya_serdiukov by Инстаграм Николая Сердюкова is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Подписчики Бородиной недоумевали, почему сразу после отпуска парочка направилась отдыхать в Турцию.

Выяснилось, что звезда ТВ с женихом не просто так решили посетить страну, подарившей миру турецкие сериалы.

Рассекретил цель поездки сам Николай Сердюков.

"Это любимый город Ксении, но я думаю, что многие уже догадались, почему именно Стамбул", — гласит подпись к кадрам из самолёта.

Намекнул на цель поездки Сердюков, сфотографировав лысеющего мужчину в самолёте.

"Подсказка перед вашими глазами", — объяснил звезда реалити-шоу.

Загадку разгадал сам Николай сообщив о том, что перед свадьбой хочет, чтобы его шевелюра "заколосилась".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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