Ксения Бородина повезла Сердюкова в Турцию, чтобы пересадить лысеющему жениху волосы

Телеведущая Ксения Бородина отправилась в Турцию, чтобы спасти шевелюру Николая Сердюкова.
Подписчики Бородиной недоумевали, почему сразу после отпуска парочка направилась отдыхать в Турцию.
Выяснилось, что звезда ТВ с женихом не просто так решили посетить страну, подарившей миру турецкие сериалы.
Рассекретил цель поездки сам Николай Сердюков.
"Это любимый город Ксении, но я думаю, что многие уже догадались, почему именно Стамбул", — гласит подпись к кадрам из самолёта.
Намекнул на цель поездки Сердюков, сфотографировав лысеющего мужчину в самолёте.
"Подсказка перед вашими глазами", — объяснил звезда реалити-шоу.
Загадку разгадал сам Николай сообщив о том, что перед свадьбой хочет, чтобы его шевелюра "заколосилась".
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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