Катя Гордон рассказала, чем закончился конфликт звезды Реальных пацанов с женой

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что конфликт актёра Владимира Селиванова с экс-супругой был урегулирован.
Гордон рассказала, что её команде удалось в мирном порядке урегулировать спорный вопрос о выплате алиментов актёра Владимира Селиванова бывшей жене на дочку.
"Нашему доверителю важно было провести границы и договорится до правил взаимодействия, в том числе финансового в вопросах его ребёнка и бывшей супруги", — написала юрист в социальных сетях.
Она отметила в рамках судебного заседания стороны заключили мирное соглашение, которое устроило и звезду сериала "Реальные пацаны" и его бывшую жену.
Гордон объяснила, что алименты Селиванов теперь будет выплачивать на дочь в твёрдой денежной сумме.
Ранее Владимир Селиванов поднимал вопрос о том, чтобы забрать дочку жить к себе после того, как жена актёра пожаловалась на недостаточную сумму алиментов.
Владимир Селиванов Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.
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