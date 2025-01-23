Катя Гордон рассказала, чем закончился конфликт звезды Реальных пацанов с женой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что конфликт актёра Владимира Селиванова с экс-супругой был урегулирован.

Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public doman Актёр Владимир Селиванов

Гордон рассказала, что её команде удалось в мирном порядке урегулировать спорный вопрос о выплате алиментов актёра Владимира Селиванова бывшей жене на дочку.

"Нашему доверителю важно было провести границы и договорится до правил взаимодействия, в том числе финансового в вопросах его ребёнка и бывшей супруги", — написала юрист в социальных сетях.

Она отметила в рамках судебного заседания стороны заключили мирное соглашение, которое устроило и звезду сериала "Реальные пацаны" и его бывшую жену.

Гордон объяснила, что алименты Селиванов теперь будет выплачивать на дочь в твёрдой денежной сумме.

Ранее Владимир Селиванов поднимал вопрос о том, чтобы забрать дочку жить к себе после того, как жена актёра пожаловалась на недостаточную сумму алиментов.

Уточнения

Владимир Селиванов Селиванов, Владимир Александрович (род. 1985) — российский актёр.



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