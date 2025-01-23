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Адвокат Алёшкин высказался о технической экспертизе телефона Яниса Тиммы

1:20
Шоу-бизнес

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин объяснил, для каких целей будет исследован телефон покойного баскетболиста Яниса Тиммы.

Баскетболист Янис Тимма
Фото: https://www.instagram.com/janis.timma by Инстаграм Яниса Тиммы is licensed under public doman
Баскетболист Янис Тимма

Эксперт рассказал, что технической экспертиза называется, так как объектом изучения является техническое устройство.

"Видимо, они хотят получить посмертные переписки с целью установления принуждения или оказания давления на погибшего. Исключить таким образом криминальный характер его смерти. Это можно сделать только путем ретроспективной экспертизы, которая должна установить, не делалось ли какое-либо внешнее воздействие для принятия решения", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Алёшкин рассказал, что полиция изучит содержимое телефона — звонки, аудиосообщения, иные сообщения. Все полученные данные в рамках доследственной проверки имеют право передать экспертам.

Юрист отметил, что если существует подозрение о том, что смерть человека носила криминальный характер, вопросы этики уходят на второй план. Цель следствия — установление фактических обстоятельств.

Эксперт объяснил, что с согласия близких родственников полученные с помощью экспертиизы данные могут стать публичными.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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