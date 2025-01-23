Мари Краймбрери объяснила, почему её внешность так радикально поменялась

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери отрицает, что прибегала к услугам пластических хирургов.

Фото: https://vk.com/mari_kraimbrery by Инстаграм Мари Краймбрери is licensed under public doman Певица Мари Краймбрери

Мари Краймбрери раздражает то, что её старые фото сравнивают с современными снимками и утверждают, что её внешность радикально поменялась благодаря достижениям пластической хирургии.

Исполнительница хита "Океан" заверила, что её преображение связано с избавлением от лишнего веса и тщательным уходом за собой.

Мари заявила, что раньше считала себя красивой, однако сейчас критично смотрит на свою внешность.

Она вспомнила, что несколько лет назад весила на 20 килограммов больше, чем сейчас. Рассказала она и о своих кривых от природы зубах, жиденьких волосах и тонких бровях.

"Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки. И вот с этим всем я была очень уверена в себе", — рассказала звезда в подкасте "ВКатит".

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения.



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