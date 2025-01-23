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Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар

0:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что российский актёр Юрий Борисов стал претендентом на кинопремию "Оскар" за роль второго плана в картине "Анора".

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Журналистка не прошла мимо ошеломительной новости.

"Мог бы кто-то представить такое ещё в начале года? Мои поздравления Юре, искусство действительно не имеет границ", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Известно, что за награду "Оскар" Юрий Борисов будет конкурировать с актёрами Кираном Калкиным (фильм "Настоящая боль"), Эдвардом Нортоном (фильм "Боб Дилан: Никому не известный") Гаем Пирсом (фильм "Бруталист"), Джереми Стронгом (фильм "Ученик").

Сообщается, что Юра Борисов стал первым российским актёром в истории, номинированным на "Оскар" и "Золотой глобус".

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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