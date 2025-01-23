Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар

Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что российский актёр Юрий Борисов стал претендентом на кинопремию "Оскар" за роль второго плана в картине "Анора".
Журналистка не прошла мимо ошеломительной новости.
"Мог бы кто-то представить такое ещё в начале года? Мои поздравления Юре, искусство действительно не имеет границ", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Известно, что за награду "Оскар" Юрий Борисов будет конкурировать с актёрами Кираном Калкиным (фильм "Настоящая боль"), Эдвардом Нортоном (фильм "Боб Дилан: Никому не известный") Гаем Пирсом (фильм "Бруталист"), Джереми Стронгом (фильм "Ученик").
Сообщается, что Юра Борисов стал первым российским актёром в истории, номинированным на "Оскар" и "Золотой глобус".
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?