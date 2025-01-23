Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила

Певец Сергей Лазарев поведал, что у него состоялась неожиданная встреча с британской певицей Дуа Липой.
Путешествующий по странам Южной Америки Сергей Лазарев рассказал о своём конфузе. Артист признался, что гулял по пустыне почти голый. Он охарактеризовал свой облик фразой "в чём мать родила".
Лазарева эта ситуация немного смутила, однако он отнёсся к ней с юмором. Артист отметил, что Дуа Липа смогла оценить его в полной красе. Он предположил, что сразу очаровал мировую звезду.
Сейчас Лазарев находится в самой сухой пустыне на планете под названием Атакама. По словам певца, в некоторых частях пустыни осадки не выпадали уже 400 лет.
"Ни цветочка, ни деревца! Влажность близится к нулю. Нос и горло тут же высохли. На улице +35", — написал Сергей.
Ранее Лазарев усомнился, можно ли публиковать фото радуги. Певец предположил, что данный снимок могут неверно интерпретировать.
Атака́ма (исп. Desierto de Atacama) — пустыня на западном побережье Южной Америки на территории Чили (между 22° и 27° ю. ш.) площадью 105 000 км2. До Второй тихоокеанской войны (1879—1883) принадлежала Боливии.
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