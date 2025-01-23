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Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила

1:09
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поведал, что у него состоялась неожиданная встреча с британской певицей Дуа Липой.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Путешествующий по странам Южной Америки Сергей Лазарев рассказал о своём конфузе. Артист признался, что гулял по пустыне почти голый. Он охарактеризовал свой облик фразой "в чём мать родила".

Лазарева эта ситуация немного смутила, однако он отнёсся к ней с юмором. Артист отметил, что Дуа Липа смогла оценить его в полной красе. Он предположил, что сразу очаровал мировую звезду.

Сейчас Лазарев находится в самой сухой пустыне на планете под названием Атакама. По словам певца, в некоторых частях пустыни осадки не выпадали уже 400 лет.

"Ни цветочка, ни деревца! Влажность близится к нулю. Нос и горло тут же высохли. На улице +35", — написал Сергей.

Ранее Лазарев усомнился, можно ли публиковать фото радуги. Певец предположил, что данный снимок могут неверно интерпретировать.

Уточнения

Атака́ма (исп. Desierto de Atacama) — пустыня на западном побережье Южной Америки на территории Чили (между 22° и 27° ю. ш.) площадью 105 000 км2. До Второй тихоокеанской войны (1879—1883) принадлежала Боливии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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