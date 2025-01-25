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Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину

1:23
Шоу-бизнес

Брак Валерии и Иосифа Пригожина — один из самых крепких в шоу-бизнесе. У супругов не бывает крупных ссор и скандалов, они уже много лет живут душа в душу, однако в беседе с Леди Mail певица всё же назвала поступок, который она не смогла бы простить даже Пригожину. Впрочем, он ни при каких обстоятельствах не смог бы такое совершить.

Замок
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Замок

"Совершенно точно я не смогла бы простить рукоприкладства, физической агрессии, потому что в моей жизни этого было много. Мне кажется, человек в такие моменты предаёт чувства. Когда говорят "бьёт — значит, любит", я в это не верю. Нельзя любимому человеку причинять физическую боль", — высказалась Валерия, намекнув на свой первый брак с Александром Шульгиным.

Она рассказала, что её брак с Пригожиным крепкий не только благодаря взаимной любви, но и благодаря общим интересам и взаимоуважению. Также певица призналась, что они с мужем не ревнуют друг друга, потому что у них для этого не бывает поводов: супруги постоянно вместе, им не в чем друг друга подозревать.

"Я даже не могу себе представить каких-то обстоятельств, при которых я бы ревновала, но Иосиф говорит, что ревновал меня, хотя мне кажется, он это сказал для красного словца", — поделилась Валерия.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992), ученица и выпускница Московского Гнесинского института (1995—2000), Заслуженная артистка России (2005), актриса и телеведущая (колоратурное сопрано), народная артистка России (2013).

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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