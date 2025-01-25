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Рузиль Минекаев признался, что готов ради жены даже на самое страшное

0:52
Шоу-бизнес

Рузиль Минекаев, известный по сериалу "Слово пацана", снялся в новом сериале "Подслушано в Рыбинске", в котором его герой совершает подвиги ради любимой. Актёр рассказал в беседе с Кино Mail, случалось ли ему самому делать нечто подобное.

Молнии
Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молнии

Минекаев признался, что такого опыта у него не было. С его женой Азизой Минекаевой этого попросту не требуется: она не ставит его в такое положение, когда приходится рисковать, однако, если бы было нужно, Минекаев пошёл бы ради неё на всё.

"У меня не такая девушка, которая создаёт проблемы, и приходится их разруливать и совершать какие-то подвиги, но в целом я готов. Я очень долго думал, моделировал разные ситуации и понял, что я готов на многое — и даже на самое страшное", — сказал актёр.

Уточнения

Рузиль Рамилевич Минекаев (тат. Рузил Рамил улы Миңнекәев; род. 20 мая 1999, Нурлат, Татарстан) — российский актёр театра, кино и телевидения. Известен в первую очередь благодаря роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В 2021—2023 годах — актёр театра «Школа современной пьесы».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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