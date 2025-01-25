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Стало известно, почему режиссёр Баранов не будет снимать фильм о Жириновском

1:04
Шоу-бизнес

Режиссёр Александр Баранов, который планировал снять фильм о Владимире Жириновском, не сможет осуществить этот проект. Его кандидатура не устроила членов ЛДПР. Об этом сообщила НСН пресс-служба партии.

Владимир Жириновский
Фото: duma.gov.ru by State Duma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Жириновский

Как выяснилось, Баранов и раньше не был окончательно утверждён в качестве режиссёра фильма о Владимире Вольфовиче. Он был лишь одним из кандидатов.

"Обсуждались только общие идеи, его видение, в том числе по возможным актёрам, однако договориться не удалось, возник ряд вопросов, поэтому кандидатуру данного режиссёра больше не рассматривали", — рассказали в ЛДПР.

Ещё одним моментом, который поставил точку в сотрудничестве с Барановым, стало то, что коллеги ныне покойного политика хотели, чтобы о нём был снят сериал, а не полуторачасовой фильм. Жизнь Жириновского была яркой и полной событий. Его биография не вписывается в формат обычного фильма, поскольку в таком случае многое может быть упущено.

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский (при рождении Эйдельште́йн; 25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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