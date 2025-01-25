Дима Билан рассказал, как ему удалось разблокировать свой ДНК

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан заявил, что помолодел на 20 лет с помощью субстанции.

Фото: https://www.instagram.com/bilanofficial by Инстаграм Димы Билана is licensed under public doman Певец Дима Билан

43-летний Дима Билан поразил поклонников своей молодостью, сбрив бороду и усы.

Преображение победителя "Евровидение" произвело фурор в социальных сетях. Публика поражена тем, насколько Билан без бороды юн и свеж.

Артист подхватил модный тренд в Интернете и снял ролик на тему популярного фильма "Субстанция" с Дэми Мур в главной роли.

"Всего одна бритва разблокирует ваше ДНК. Когда случайно запустил один тренд и закрыл другой", — пошутил певец.

Подписчики не могут до сих пор унять своё удивление.

"Да как можно в 43 выглядеть вот так?! Дима, Вы сводите с ума", — писали поклонники артиста.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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