Дима Билан рассказал, как ему удалось разблокировать свой ДНК

Певец Дима Билан заявил, что помолодел на 20 лет с помощью субстанции.
43-летний Дима Билан поразил поклонников своей молодостью, сбрив бороду и усы.
Преображение победителя "Евровидение" произвело фурор в социальных сетях. Публика поражена тем, насколько Билан без бороды юн и свеж.
Артист подхватил модный тренд в Интернете и снял ролик на тему популярного фильма "Субстанция" с Дэми Мур в главной роли.
"Всего одна бритва разблокирует ваше ДНК. Когда случайно запустил один тренд и закрыл другой", — пошутил певец.
Подписчики не могут до сих пор унять своё удивление.
"Да как можно в 43 выглядеть вот так?! Дима, Вы сводите с ума", — писали поклонники артиста.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
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