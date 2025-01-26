Ксения Собчак назвала главный аксессуар этой зимы

Журналистка Ксения Собчак объяснила, без какого аксессуара не представляют себе жизнь главные модницы страны и мира.
Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях серию снимков женщин в мехах.
"Главный аксессуар этой зимы — меховая шапка, известная у нас под кодовым именем "боярка" и "кубанка", — написала журналистка в своём Telegram-канале
Она признала, что мировые звёзды не знают, как в России называют меховую шапку, однако носят данную вещь с удовольствием.
Собчак рассказала, что целая коллекция меховых шапок есть у Кейт Миддлтон и Мелании Трамп.
В России, по словам знаменитости, такие шапки облюбовали Катя Айова и Инстасамка.
Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон) род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.
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