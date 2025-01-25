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Садальский в пух и прах раскритиковал новое ТВ-шоу

0:54
Шоу-бизнес

Станислав Садальский высмеял новое телевизионное шоу, которое анонсировали как "мировую премьеру".

Телевизоры
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Телевизоры

Садальский с ностальгией вспомнил, что раньше по пятницам на канале РТР всегда транслировали что-то захватывающее и музыкальное.

Сейчас он назвал происходящее на ТВ "лютым кринжем".

"Распилили и распиарили шоу, прямо… мировая премьера. А получился пшик — кучка попсятины, жмутся друг к другу, голые пупсы", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Не доволен актёр судейством в шоу. Членов жюри он назвал кривляками.

"На фоне сегодняшней ситуации в стране шоу выглядит неуместно, и как-то убого", — выразил своё мнение звезда театра и кино.

Садальский заявил, что Николай Басков уже намозолил ему глаза.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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