Садальский в пух и прах раскритиковал новое ТВ-шоу

Станислав Садальский высмеял новое телевизионное шоу, которое анонсировали как "мировую премьеру".
Садальский с ностальгией вспомнил, что раньше по пятницам на канале РТР всегда транслировали что-то захватывающее и музыкальное.
Сейчас он назвал происходящее на ТВ "лютым кринжем".
"Распилили и распиарили шоу, прямо… мировая премьера. А получился пшик — кучка попсятины, жмутся друг к другу, голые пупсы", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Не доволен актёр судейством в шоу. Членов жюри он назвал кривляками.
"На фоне сегодняшней ситуации в стране шоу выглядит неуместно, и как-то убого", — выразил своё мнение звезда театра и кино.
Садальский заявил, что Николай Басков уже намозолил ему глаза.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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