Садальский высмеял инициативу депутата ГД расследовать смерть Лермонтова

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский отреагировал на идею представителя Госдумы вернуться к расследованию загадочной смерти поэта Михаила Лермонтова.

Фото: flickr.com by Chris Wightman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Перья и чернила

Садальский высмеял инициативу народного артиста России, депутата ГД Николая Бурляева, который обратился в СК РФ с требованием расследовать дело об убийстве Михаила Лермонтова, в котором, по мнению депутата, остаётся много неясного.

"Депутаты живут в параллельном иллюзионе", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Актёр предположил, что после этого начнётся череда других расследований — об убийстве Грибоедова, Павла I, царевича Дмитрия и т. д.

Садальский призвал Бурляева самостоятельно профинансировать транспортные расходы и зарплату сотрудникам СК.

"А вы говорите у Байдена плохо с головой!?" — заметил звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Уточнения

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов ( 3 [15] октября 1814, Москва — 15 [27] июля 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.