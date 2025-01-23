Садальский высмеял инициативу депутата ГД расследовать смерть Лермонтова

Станислав Садальский отреагировал на идею представителя Госдумы вернуться к расследованию загадочной смерти поэта Михаила Лермонтова.
Садальский высмеял инициативу народного артиста России, депутата ГД Николая Бурляева, который обратился в СК РФ с требованием расследовать дело об убийстве Михаила Лермонтова, в котором, по мнению депутата, остаётся много неясного.
"Депутаты живут в параллельном иллюзионе", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.
Актёр предположил, что после этого начнётся череда других расследований — об убийстве Грибоедова, Павла I, царевича Дмитрия и т. д.
Садальский призвал Бурляева самостоятельно профинансировать транспортные расходы и зарплату сотрудникам СК.
"А вы говорите у Байдена плохо с головой!?" — заметил звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов (3 [15] октября 1814, Москва — 15 [27] июля 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник.
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