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Садальский высмеял инициативу депутата ГД расследовать смерть Лермонтова

0:53
Шоу-бизнес

Станислав Садальский отреагировал на идею представителя Госдумы вернуться к расследованию загадочной смерти поэта Михаила Лермонтова.

Перья и чернила
Фото: flickr.com by Chris Wightman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Перья и чернила

Садальский высмеял инициативу народного артиста России, депутата ГД Николая Бурляева, который обратился в СК РФ с требованием расследовать дело об убийстве Михаила Лермонтова, в котором, по мнению депутата, остаётся много неясного.

"Депутаты живут в параллельном иллюзионе", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Актёр предположил, что после этого начнётся череда других расследований — об убийстве Грибоедова, Павла I, царевича Дмитрия и т. д.

Садальский призвал Бурляева самостоятельно профинансировать транспортные расходы и зарплату сотрудникам СК.

"А вы говорите у Байдена плохо с головой!?" — заметил звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Уточнения

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов (3 [15] октября 1814, Москва — 15 [27] июля 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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