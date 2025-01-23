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Как сложилась судьба маленькой актрисы из советского фильма Чародеи

1:05
Шоу-бизнес

Почему юная актриса Анна Ашимова, известная по роли девочки Нины Пуховой из фильма "Чародеи", ушла из профессии.

Кинохлопушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кинохлопушка

Режиссёр "Чародеев" нашёл 9-летнюю актрису Анну Ашимову на роль сестры Ивана Пухова в исполнении Александра Абдулова, в кружке московского Дворца пионеров.

В картине за неё произносила текст Светлана Харлап, а пела — Ольга Рождественская и Лариса Долина.

Ранее Станислав Садальский рассказал о судьбе актрисы, сыгравшей Галю в фильме "Ирония судьбы, или с лёгким паром".

Как сообщает "Вечерняя Москва", Эта роль стала для Ани первой и последней. После выхода фильма на ребёнка обрушилась популярность, её дразнили чародейкой. Девочка с трудом выдерживала внимание сверстников и взрослых.

После школы Ашимова получила образование экономиста и вышла замуж. В браке у неё родился сын. Ашимова ушла с работы и посвятила всю себя семье и домашнему хозяйству.

Уточнения

«Чароде́и» — советская новогодняя музыкально-комедийная двухсерийная киносказка режиссёра Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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