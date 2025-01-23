Почему в Госдуме РФ призвали СК расследовать смерть Лермонтова

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил СК вернуться к расследованию убийства Михаила Лермонтова. Его насторожил неестественный след от пули в теле поэта.
Почти 40 лет назад фильм Николая Бурляева о Лермонтове не разрешили к показу. Парламентарий увидел в этом признаки масонского заговора.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроется новый лицей им. Михаила Лермонтова.
Депутат напомнил о том, что эксперты считают расследование убийства литератора недобросовестным.
Как сообщает "Вечерняя Москва", Бурляев отметил, что пуля поразила поэта "по невероятной" траектории — под углом в 40 градусов.
Исследователи жизни и творчества Михаила Лермонтова предположили, что поэт мог пострадать от руки киллера, который сидел в кустах во время дуэли.
Есть версия, что заказчиком убийства был император Николай I, так как он недолюбливал поэта.
Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов (3 [15] октября 1814, Москва — 15 [27] июля 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник.
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