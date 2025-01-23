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Почему в Госдуме РФ призвали СК расследовать смерть Лермонтова

0:51
Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил СК вернуться к расследованию убийства Михаила Лермонтова. Его насторожил неестественный след от пули в теле поэта.

М.Ю. Лермонтов в Тарханах
Фото: commons.wikimedia.org by Anastasia Galyamicheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
М.Ю. Лермонтов в Тарханах

Почти 40 лет назад фильм Николая Бурляева о Лермонтове не разрешили к показу. Парламентарий увидел в этом признаки масонского заговора.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроется новый лицей им. Михаила Лермонтова.

Депутат напомнил о том, что эксперты считают расследование убийства литератора недобросовестным.

Как сообщает "Вечерняя Москва", Бурляев отметил, что пуля поразила поэта "по невероятной" траектории — под углом в 40 градусов.

Исследователи жизни и творчества Михаила Лермонтова предположили, что поэт мог пострадать от руки киллера, который сидел в кустах во время дуэли.

Есть версия, что заказчиком убийства был император Николай I, так как он недолюбливал поэта.

Уточнения

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов (3 [15] октября 1814, Москва — 15 [27] июля 1841, Пятигорск) — русский поэт, прозаик, драматург, художник. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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