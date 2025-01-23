Отец Яниса Тиммы рассказал, что Седокова поставила сыну жёсткий ультиматум

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы поведал, перед каким непростым выбором поставила баскетболиста Анна Седокова.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма рассказал, что наблюдал публичные ссоры сына с Анной Седоковой.

Он предполагал, что скандалы постановочные и направленные на привлечение новых подписчиков и финансовых потоков.

Ранее отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына.

"Оказалось, всё по-настоящему", — отметил безутешный отец.

Райтис Тимма вспомнил, как однажды Анна Седокова поставила Янису жёсткий ультиматум.

"Анна тогда сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем всё хорошо", — цитирует слова Райтиса издание "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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