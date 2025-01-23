Отец Яниса Тиммы рассказал, что Седокова поставила сыну жёсткий ультиматум

Отец Яниса Тиммы поведал, перед каким непростым выбором поставила баскетболиста Анна Седокова.
Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма рассказал, что наблюдал публичные ссоры сына с Анной Седоковой.
Он предполагал, что скандалы постановочные и направленные на привлечение новых подписчиков и финансовых потоков.
Ранее отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына.
"Оказалось, всё по-настоящему", — отметил безутешный отец.
Райтис Тимма вспомнил, как однажды Анна Седокова поставила Янису жёсткий ультиматум.
"Анна тогда сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем всё хорошо", — цитирует слова Райтиса издание "Спорт-Экспресс".
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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