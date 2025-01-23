Сын Михаила Боярского рассказал о запретах в своей семье

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Сын актёра Михаила Боярского, многодетный депутат Сергей Боярский признался, за что ругает своих детей.

Фото: https://vk.com/serbo24 by ВК-аккаунт Сергея Боярского is licensed under public doman Депутат Сергей Боярский

Сергей Боярский рассказал, что в его семье установлены негласные запреты. Наследники получат нарекание, если будут выражаться нелитературным языком.

Ранее наследник актёра Михаила Боярского депутат ГД Сергей Боярский сообщил о двух маленьких сыновьях — Сергее и Михаиле, которые появились на свет в его новом браке.

"Я делаю замечания, если слышу вдруг появившиеся в лексиконе некрасивые слова, просторечие. Стараюсь, чтобы не было таких слов-паразитов, которые, к сожалению, даже взрослые часто используют", — цитирует слова депутата Госдумы Радио 1.

Он отметил, что слова-паразиты легче приживаются в лексиконе детей. Сын народного артиста РСФСР объяснил, что не действует в своей семье по какой-либо воспитательной схеме.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).



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