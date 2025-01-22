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Певица Эльвира рассталась с мужем через полтора года брака

0:51
Шоу-бизнес

Эльвира Тугушева, известная как певица Elvira T, рассказала, почему разводится с мужем, с которым прожила в браке 1,5 года.

Певица Эльвира Т с мужем
Фото: https://vk.com/elvirat_officia by ВК-аккаунт певицы Эльвиры Т is licensed under public doman
Певица Эльвира Т с мужем

Elvira T сообщила поклонникам о разрыве отношений с супругом, который. по её словам, умолял выйти за него замуж со слезами на глазах.

Исполнительница хита "Всё решено" отметила, что муж не выдержал ответственности.

"Я думала вышла замуж за мужчину, а оказалось "усыновила" инфантильного мальчика-подростка. Хотя это было очевидно с самого начала", — написала звезда в социальных сетях.

Певица отметила, что несмотря на то, что её постигло разочарование, она по-прежнему верит в любовь.

Ранее актриса Анна Цуканова-Котт сообщила о разводе с мужем-режиссёром.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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