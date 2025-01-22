Певица Эльвира рассталась с мужем через полтора года брака

Эльвира Тугушева, известная как певица Elvira T, рассказала, почему разводится с мужем, с которым прожила в браке 1,5 года.
Elvira T сообщила поклонникам о разрыве отношений с супругом, который. по её словам, умолял выйти за него замуж со слезами на глазах.
Исполнительница хита "Всё решено" отметила, что муж не выдержал ответственности.
"Я думала вышла замуж за мужчину, а оказалось "усыновила" инфантильного мальчика-подростка. Хотя это было очевидно с самого начала", — написала звезда в социальных сетях.
Певица отметила, что несмотря на то, что её постигло разочарование, она по-прежнему верит в любовь.
Ранее актриса Анна Цуканова-Котт сообщила о разводе с мужем-режиссёром.
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