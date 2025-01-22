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Охлобыстин объяснил, почему считает Дональда Трампа крутым чуваком

1:09
Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин с восторгом оценил один из первых указов Дональда Трампа на посту президента США.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Ивану Охлобыстину понравилось то, что Дональд Трамп провозгласил существование только двух полов — мужского и женского.

"Не поспоришь. Да и покушение опять же. Да и жена красавица. Нет, молодец!" — написал актёр после просмотра инаугурации лидера США, которую он назвал "восшествием на престол".

Он считает Трампа "крутым чуваком".

"Илон, наш бедный, Маск, отец потерявший сына на фронтах инклюзивности. Белый южноамериканский романтик явственно торжествовал", — подметил Охлобыстин.

Артист, глядя на шляпку первой леди Мелании Трамп, выразил надежду, что появится мода на женственность, которая победит "помоечный оверсайз".

Охлобыстин выразил надежду на то, что скоро состоится "распил мира" между Россией, Китаем и Америкой.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о смерти актрисы Евгении Добровольской.

Уточнения

Мела́ния Трамп (англ. Melania Trump; в девичестве — Кнавс (словен. Knavs), Кнаусс (англ. Knauss); род. 26 апреля 1970, Ново-Место, СР Словения, СФРЮ) — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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