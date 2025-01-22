Петросян показал, как отдыхает на Мальдивах с молодой женой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Петросян отправился в райский уголок планеты с супругой Татьяной Брухуновой.

Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny by Инстаграм Евгения Петросяна is licensed under public doman Юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой

Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* фото с солнечного пляжа. Фото в тех же локациях разместила и молодая жена юмориста Татьяна Брухунова.

"Отдыхаю перед прыжком в творчестве! Ждите!" — написал 79-летний артист в личном микроблоге под фотографией.

Подписчики принялись осыпать юмориста комплиментами и добрыми пожеланиями.

Ранее Татьяна Брухунова объяснила, что очень устала за последние месяцы, так как из-за забот и хлопот спит всего лишь по четыре часа в сутки.

Она успела перед отъездом навлечь на себя гнев интернет-пользователей, пристыдив российских женщин за то, что они носят поддельные сумки мировых брендов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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