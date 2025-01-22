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Петросян показал, как отдыхает на Мальдивах с молодой женой

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Шоу-бизнес

Евгений Петросян отправился в райский уголок планеты с супругой Татьяной Брухуновой.

Юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой
Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny by Инстаграм Евгения Петросяна is licensed under public doman
Юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой

Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* фото с солнечного пляжа. Фото в тех же локациях разместила и молодая жена юмориста Татьяна Брухунова.

"Отдыхаю перед прыжком в творчестве! Ждите!" — написал 79-летний артист в личном микроблоге под фотографией.

Подписчики принялись осыпать юмориста комплиментами и добрыми пожеланиями.

Ранее Татьяна Брухунова объяснила, что очень устала за последние месяцы, так как из-за забот и хлопот спит всего лишь по четыре часа в сутки.

Она успела перед отъездом навлечь на себя гнев интернет-пользователей, пристыдив российских женщин за то, что они носят поддельные сумки мировых брендов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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