Мария Погребняк подняла проблему с детскими садами в Москве

Блогер Мария Погребняк не согласна с новым законопроектом об отпуске по уходу за ребёнком.
Многодетная мать Мария Погребняк прокомментировала новость о том, что Минтруд РФ готовит законопроект, который позволит учитывать все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет в страховом стаже родителя.
"Казалось бы новость хорошая, только почему до 1,5 лет, если в Москве детские сады с 3 лет?" — выразила своё недоумение Мария.
Она напомнила подписчикам о том, что в Москве уже много лет в государственные детские сады не принимают детей младше трёх лет при том, что яслей в столице тоже нет.
Ранее звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала о непростых отношениях с нянями своих троих детей.
Детский сад — учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений.
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