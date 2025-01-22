Мария Погребняк подняла проблему с детскими садами в Москве

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Блогер Мария Погребняк не согласна с новым законопроектом об отпуске по уходу за ребёнком.

Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001768570060 by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с мужем и сыном

Многодетная мать Мария Погребняк прокомментировала новость о том, что Минтруд РФ готовит законопроект, который позволит учитывать все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет в страховом стаже родителя.

"Казалось бы новость хорошая, только почему до 1,5 лет, если в Москве детские сады с 3 лет?" — выразила своё недоумение Мария.

Она напомнила подписчикам о том, что в Москве уже много лет в государственные детские сады не принимают детей младше трёх лет при том, что яслей в столице тоже нет.

Ранее звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала о непростых отношениях с нянями своих троих детей.

Уточнения

Детский сад — учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений.



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