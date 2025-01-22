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Юрия Лозу поразила новость о похищении у пенсионерки 350 миллионов рублей

1:04
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза обеспокоился о судьбе пенсионерки, у которой мошенники выманили 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Юрий Лоза не смог пройти мимо новости о том, что в России был установлен рекорд по выманиванию средств мошенниками.

На этот раз аферисты сумели отобрать обманным путём у 71-летней женщины 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.

Выяснилось, что жертвой аферистов стала экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова. Женщина сняла свои сбережения в одном из банков РФ и отправила деньги мошенникам.

"Ну совсем совести нет у людей — ограбить бедную пенсионерку, отнять нажитое непосильным трудом, накопленное во время беззаветного служения народу и экономии на самом насущном", — написал артист в своём Telegram-канале

Автор и исполнитель хита "Плот" выразил надежду на то, что государство не даст обманутой пенсионерке умереть с голоду.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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