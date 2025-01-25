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Алсу рассмешила пародия Мартиросянов на Трампа и его жену

1:04
Шоу-бизнес

Во время инаугурации Дональда Трампа произошёл неловкий момент: президент хотел поцеловать в щёку свою жену Меланию Трамп, но не смог дотянуться из-за её широкополой шляпы, поэтому просто поцеловал воздух.

Дональд Трамп с женой
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дональд Трамп с женой

Гарик Мартиросян вместе со своей женой Жанной Мартиросян сняли пародию на этот конфуз. Жанна оделась так же, как жена Трампа, и скопировала все её манеры, а Гарик надел футболку и кепку. Как и Трамп, он потянулся губами к щеке своей жены, а она, сохраняя серьёзное выражение лица, стала поворачивать голову так, чтобы найти удобное для супруга положение. В конце концов поцелуй состоялся.

Алсу по достоинству оценила эту пародию. Певица опубликовала её в своём личном блоге.

"Если бы Трамп был армянином", — шутливо подписала ролик певица.

Жена Олега Газманова тоже с юмором отреагировала на пародию Мартиросянов и написала, что её муж снёс бы шляпу и даже не заметил бы этого.

Уточнения

Га́рик Ю́рикович Мартирося́н (арм. Գարիկ Յուրիի Մարտիրոսյան; род. 14 февраля 1974, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский и российский киноактёр, телепродюсер, шоумен, юморист, телеведущий, музыкант, бывший участник КВН. Один из основателей и ключевых продюсеров «Comedy Club Production».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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