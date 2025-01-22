Жена Владимира Преснякова рассказала о выполнении мужем супружеского долга

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала, какой супружеский долг она требует от мужа Владимира Преснякова.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman Певица Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков с детьми

Наталья Подольская показала фото в купальнике с пляжа на Мальдивах.

"Считаю, что в наши дни выполнение супружеского долга — это фотографировать с удовольствием свою жену на отдыхе, а не то, что вы там подумали", — написала под фото певица.

Она отметила, что красоту райского острова всё время хочется запечатлеть.

Владимир Пресняков тоже разделил с женой её восторг.

"На краю света с лучшей женщиной во Вселенной", — написал под кадрами певец.

Ранее Наталья Подольская пожаловалась на нежелание Владимира Преснякова её фотографировать.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».



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