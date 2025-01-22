Жена Владимира Преснякова рассказала о выполнении мужем супружеского долга

Певица Наталья Подольская рассказала, какой супружеский долг она требует от мужа Владимира Преснякова.
Наталья Подольская показала фото в купальнике с пляжа на Мальдивах.
"Считаю, что в наши дни выполнение супружеского долга — это фотографировать с удовольствием свою жену на отдыхе, а не то, что вы там подумали", — написала под фото певица.
Она отметила, что красоту райского острова всё время хочется запечатлеть.
Владимир Пресняков тоже разделил с женой её восторг.
"На краю света с лучшей женщиной во Вселенной", — написал под кадрами певец.
Ранее Наталья Подольская пожаловалась на нежелание Владимира Преснякова её фотографировать.
Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».
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