Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли заболеть от переохлаждения: ответ иммунолога
Уют без лишних затрат: 11 способов улучшить вид из окна не выходя из дома
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам

Сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился в зону СВО

0:49
Шоу-бизнес

Наследник актрисы Марии Шукшиной уехал в зону проведения специальной военной операции.

Актриса Мария Шукшина
Фото: https://vk.com/club_shukshina_masha by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public doman
Актриса Мария Шукшина

Стало известно, что 27-летний сын Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился в зону СВО, оставив маленького сына от скончавшейся недавно Фрейи Зильбер.

Шестилетний ребёнок живёт сейчас со знаменитой бабушкой.

О том, что Макар находится на передовой, сообщили соседи Марии Шукшиной.

"Макар, со слов Марии, ещё весной уехал на СВО", — рассказали соседи звезды театра и кино в передаче "Малахов" на канале "Россия-1".

Где именно и в каких войсках служит Макар Касаткин, держится в секрете.

Ранее сообщалось, что бывшая невестка Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Авто
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста Аудио 
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Красота и стиль
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Последние материалы
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
В США рассказали о плане Трампа по "запечатыванию" внешних границ страны
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.