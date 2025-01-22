Сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился в зону СВО

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Наследник актрисы Марии Шукшиной уехал в зону проведения специальной военной операции.

Фото: https://vk.com/club_shukshina_masha by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public doman Актриса Мария Шукшина

Стало известно, что 27-летний сын Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился в зону СВО, оставив маленького сына от скончавшейся недавно Фрейи Зильбер.

Шестилетний ребёнок живёт сейчас со знаменитой бабушкой.

О том, что Макар находится на передовой, сообщили соседи Марии Шукшиной.

"Макар, со слов Марии, ещё весной уехал на СВО", — рассказали соседи звезды театра и кино в передаче "Малахов" на канале "Россия-1".

Где именно и в каких войсках служит Макар Касаткин, держится в секрете.

Ранее сообщалось, что бывшая невестка Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).



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