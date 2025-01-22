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Последние слова Яниса Тиммы Седоковой расшифровали с видеокамеры у подъезда

0:53
Шоу-бизнес

Стало известно, что сказал баскетболист Янис Тимма Анне Седоковой незадолго до своей смерти.

Певица Анна Седокова
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman
Певица Анна Седокова

Последние слова Яниса Тиммы певице Анне Седоковой были расшифрованы с камер видеонаблюдения, расположенных у подъезда жилого дома.

На кадрах спортсмен подходит к дому и начинает что-то говорить по телефону.

Слова Яниса разобрала эксперт по технике речи Ксения Телешова.

"Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня… не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да… И всё…? Давай-давай", — такие слова Тимма адресовал бывшей жене.

Ранее сообщалось, что баскетболист Янис Тимма оставил проблемное наследство с алиментами и долговыми обязательствами.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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