Последние слова Яниса Тиммы Седоковой расшифровали с видеокамеры у подъезда

Стало известно, что сказал баскетболист Янис Тимма Анне Седоковой незадолго до своей смерти.
Последние слова Яниса Тиммы певице Анне Седоковой были расшифрованы с камер видеонаблюдения, расположенных у подъезда жилого дома.
На кадрах спортсмен подходит к дому и начинает что-то говорить по телефону.
Слова Яниса разобрала эксперт по технике речи Ксения Телешова.
"Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня… не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да… И всё…? Давай-давай", — такие слова Тимма адресовал бывшей жене.
Ранее сообщалось, что баскетболист Янис Тимма оставил проблемное наследство с алиментами и долговыми обязательствами.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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