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Анастасия Волочкова высказалась о женихе дочери Ариадны

1:02
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, как отнеслась к избраннику 19-летней дочери Ариадны.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова с размахом отметила свой 49-й день рождения. На празднике присутствовали друзья и соратники звезды.

Самой желанной гостьей торжества для звезды балета была её дочка Ариадна, которая пришла на праздник со своим возлюбленным.

Избранником Ариадны стал 24-летний брюнет с бородой по имени Никита. Волочкова благосклонно приняла потенциального зятя.

"Вчера на празднование моего дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно", — написала Анастасия в социальных сетях.

Сама Ариадна заявила, что для неё первостепенное значение имеет не свадьба, а венчание. Девушка не исключила, что свяжет себя узами брака уже этим летом.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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