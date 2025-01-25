Ричард Гир и его молодая жена рассказали о своём счастье в эмиграции

75-летний Ричард Гир счастлив со своей 41-летней женой — писательницей Алехандрой Сильвой. После того как они переехали на родину Алехандры — в Мадрид, в их отношениях появилось ещё больше радости.
Поначалу чувства влюблённых омрачало только одно: Сильве, жившей с Гиром в США, хотелось жить в Испании. Теперь её желание осуществилось, и Гиру радостно осознавать, что больше любимую ничто не тяготит.
"Мы счастливы как никогда. Алехандра — потому что она дома, а я — потому что, если счастлива жена, я тоже счастлив", — рассказал Гир испанскому Elle.
33-летняя разница в возрасте абсолютно не мешает супругам чувствовать взаимопонимание, поскольку они уверены, что созданы друг для друга.
"Мы как родственные души. У нас одинаковые ценности, мы одинаково смотрим на мир, и с первой встречи нам показалось, что мы знаем друг друга очень давно", — поделилась Сильва.
У Ричарда есть взрослый сын от предыдущего брака и два общих с Алехандрой сына. Жена актёра восхищается тем, каким хорошим отцом он оказался, с каким удовольствием проводит время с детьми и заботится о них.
"Ричард — преданный и заботливый отец. Он любит читать детям сказки. Кажется, что это идиллическая картина, но это правда. Он отличный отец. Он не готовит. Готовлю я, но когда я готовлю, он играет на гитаре. Одна из вещей, которая объединяет нас больше всего и благодаря которой мы так сильно полюбили друг друга, — это наши сердца, полные энтузиазма", — призналась Сильва.
Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми».
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