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Екатерина Климова рассказала, за что её отец 13 лет сидел в тюрьме

1:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова поделилась с Еленой Хангой в шоу "Просто такая генетика" воспоминаниями об отце, которого уже нет в живых. Будущая актриса впервые увидела его только в 13 лет, поскольку до этого была разлучена с ним сразу же после своего рождения.

СИЗО
Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
СИЗО

Александр Григорьевич Климов попал в тюрьму, когда его дочь была ещё младенцем. Несчастье случилось из-за массовой драки в ресторане, в которую был втянут и Климов. В ходе побоев умер один мужчина. Климов не был в этом виноват, но его арестовали и дали ему срок.

Мать будущей звезды навещала заключённого мужа, ждала его домой и наконец дождалась. Екатерина, которой тогда было 13 лет, не сразу поладила с отцом. Сказалось всё: и переходный возраст девочки, и то, что она не помнила папу, а значит, у них не была налажена связь, но позже всё изменилось в лучшую сторону.

"Потом это была безмерная любовь. Мой отец — очень умный, интеллигентный человек. Он многое мне дал. Я до сих пор чувствую его поддержку", — сказала Климова.

Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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