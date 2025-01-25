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Алексей Панин* порадовался инаугурации Дональда Трампа

0:49
Шоу-бизнес

Алексей Панин* (признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ), живущий в США с дочерью, порадовался инаугурации Дональда Трампа. Актёр дал понять, что ему нечего бояться, несмотря на новые законы, которые начал вводить вновь избранный президент.

Алексей Панин
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Панин

Панин* опубликовал фото с дочерью, на котором они позируют в красных кепках с одинаковыми надписями — лозунгом Трампа "Make Ameriсa great again" ("сделаем Америку снова великой").

"А у нас грин-карты. Мы в домике", — написал актёр в личном блоге, подразумевая законы о мигрантах.

Ранее Панин* признавался, что в ближайшем будущем не собирается возвращаться в Россию. До 2023 года он жил в Испании, а потом переехал в США.

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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