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Кинокритик рассказал, чем актёр Юрий Борисов покорил сердца зрителей Голливуда

0:50
Шоу-бизнес

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, что так привлекло иностранную публику в российском актёре Юрии Борисове.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://www.instagram.com/yuri_borisov0 by Инстаграм Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Эксперт в сфере кинематографа отметил, что Юрий Борисова является последователем русской актёрской школы. Именно это, по мнению кинокритика, оценили зрители Голливуда.

Ранее Станислав Садальский оценил фильм "Анора" с российским актёром Юрой Борисовым.

При этом Шнайдеров не считает роль в фильме "Анора" лучшей ролью Борисова. Он отметил, что герою не хватает развития по мере хода сюжета.

"Но в Борисове всё равно читаются русская актёрская школа, способность показать переживания и мощная харизма, что всегда выигрышно смотрится на экранах", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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