Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал, чем российский актёр Юрий Борисов покорил Голливуд.
Эксперт в сфере кинематографа уверен, что Юрий Борисов пришёлся по душе иностранной публике из-за того, что он является носителем русской ментальности.
Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что российского актёра Юрий Борисова номинировали на престижную кинопремию BAFTA.
"В Борисове есть русское начало, некий русский уставший человек, как герой группы "Каспийский груз", это очень импонирует людям как в России, так и на Западе", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Шпагин назвал Борисова многогранным и темпераментным актёром. Он подчеркнул, что таких как Борисов, за рубежом мало.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
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