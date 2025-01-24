Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал, чем российский актёр Юрий Борисов покорил Голливуд.

Фото: https://www.instagram.com/yuriborisov_ by Инстаграм Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

Эксперт в сфере кинематографа уверен, что Юрий Борисов пришёлся по душе иностранной публике из-за того, что он является носителем русской ментальности.

Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что российского актёра Юрий Борисова номинировали на престижную кинопремию BAFTA.

"В Борисове есть русское начало, некий русский уставший человек, как герой группы "Каспийский груз", это очень импонирует людям как в России, так и на Западе", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Шпагин назвал Борисова многогранным и темпераментным актёром. Он подчеркнул, что таких как Борисов, за рубежом мало.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.



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