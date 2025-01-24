Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные последствия золы для овощей и декоративных растений
Без уксуса и дорогих химикатов: вот как легко удалить плесень из ванной
Тренды в уходе за волосами: что действительно работает
Влияние холостого хода на ваш мотор: разоблачение мифов
Эффективные методы увеличения урожайности ягод: малина и смородина
Российская стюардесса рассказала об опаснейшем аэропорте мира
Хозяев проверяют: почему приюты так строго подходят к выбору владельцев
Лучшие фасоны платьев, которые делают фигуру стройнее
Сейсмическая опасность Алматы волнует специалистов

Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом

0:52
Шоу-бизнес

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал, чем российский актёр Юрий Борисов покорил Голливуд.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://www.instagram.com/yuriborisov_ by Инстаграм Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Эксперт в сфере кинематографа уверен, что Юрий Борисов пришёлся по душе иностранной публике из-за того, что он является носителем русской ментальности.

Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что российского актёра Юрий Борисова номинировали на престижную кинопремию BAFTA.

"В Борисове есть русское начало, некий русский уставший человек, как герой группы "Каспийский груз", это очень импонирует людям как в России, так и на Западе", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Шпагин назвал Борисова многогранным и темпераментным актёром. Он подчеркнул, что таких как Борисов, за рубежом мало.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 60 лет: что можно и чего категорически нельзя делать?
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно и чего категорически нельзя делать? Аудио 
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы
Туризм
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы Аудио 
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Цвета в одежде, которые помогают выглядеть моложе
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Опасные последствия золы для овощей и декоративных растений
В США отметили растущее производство средств ПВО в России
Без уксуса и дорогих химикатов: вот как легко удалить плесень из ванной
Тренды в уходе за волосами: что действительно работает
Влияние холостого хода на ваш мотор: разоблачение мифов
Эффективные методы увеличения урожайности ягод: малина и смородина
Российская стюардесса рассказала об опаснейшем аэропорте мира
Хозяев проверяют: почему приюты так строго подходят к выбору владельцев
Лучшие фасоны платьев, которые делают фигуру стройнее
Сейсмическая опасность Алматы волнует специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.