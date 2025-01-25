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Валерия призналась, что её преследует навязчивый поклонник

0:59
Шоу-бизнес

Знаменитости нередко сталкиваются с обратной стороной славы: им пишут слишком навязчивые поклонники, чьи восторги и комплименты бывают далеко не безобидными. Певица Валерия рассказала в беседе с Леди Mail, что её преследует именно такой фанат.

Мужчина в лесу
Фото: commons.wikimedia.org by Aliibney, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в лесу

Поначалу мужчина писал Валерии всего лишь милые комплименты без какого-либо подтекста, но позже его фразы стали приобретать всё более сексуальный оттенок. Когда у Валерии кончилось терпение, она заблокировала пользователя, но это не помогло.

В том же интервью Валерия посочувствовала своим незамужним коллегам, которым приходилось оказываться в такой же ситуации.

"Всё равно он изо всех щелей проникает, опять мне что-то такое пишет, причём не агрессивно, а в восторженных тонах, но мне это совершенно не нравится, если честно, и я понимаю, как ощущают себя молодые артистки, незамужние девчонки", — поделилась Валерия.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992), ученица и выпускница Московского Гнесинского института (1995—2000), Заслуженная артистка России (2005), актриса и телеведущая (колоратурное сопрано), народная артистка России (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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