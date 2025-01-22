Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие крупы можно давать собакам: простые правила для здоровья питомца
Как компост поможет вам вырастить идеальные помидоры без вложений
Глобальное потепление увеличивает количество зон турбулентности
Чувствуют ли крабы боль: что скрывает природа
Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений
Продукты из Белоруссии продолжают занимать значительную долю на российском рынке
Какие компоненты должны быть в увлажняющем лосьоне для тела?
Шоколад из Дубая отзывают с немецкого рынка из-за опасного вещества
Тренируйся не в пустую: какие упражнения действительно помогают прокачать тело?

Рената Литвинова рассказала о своём любимом питомце

0:40
Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова объяснила, какие животные ей нравятся в качестве домашних питомцев.

Актриса Рената Литвинова
Фото: https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall by ВК-аккаунт Ренаты Литвиновой is licensed under public doman
Актриса Рената Литвинова

Рената Литвинова опубликовала в социальных сетях кадры с белой крысой на плече.

"Люблю крысиков — была у меня такая давным давно Пуся — сидела на плече, практически читала и разговаривала", — написала под видео звезда театра и кино.

Актриса отметила, что к её крысе по кличке Пуся испытывала уважение даже кошка. Сама же крыса не уважала никого, кроме собственной персоны.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о причинах смерти своего необычного питомца.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая; заслуженная артистка Российской Федерации (2003).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Раскрыт самый простой и дешёвый способ почистить вашу духовку
Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Топ-5 стран, где туристов чаще всего обманывают
Подкормка для цветов: узнайте, когда и как это делать правильно
Как древние вирусы в нашем геноме влияют на развитие эмбрионов
Как запустить автомобиль с помощью пауэрбанка: совет, который может спасти
Место хозяина: почему коты выбирают его для сна
Что происходит с животными в спячке: всё, кроме сновидений
Врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.