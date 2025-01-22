Рената Литвинова рассказала о своём любимом питомце

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова объяснила, какие животные ей нравятся в качестве домашних питомцев.

Фото: https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall by ВК-аккаунт Ренаты Литвиновой is licensed under public doman Актриса Рената Литвинова

Рената Литвинова опубликовала в социальных сетях кадры с белой крысой на плече.

"Люблю крысиков — была у меня такая давным давно Пуся — сидела на плече, практически читала и разговаривала", — написала под видео звезда театра и кино.

Актриса отметила, что к её крысе по кличке Пуся испытывала уважение даже кошка. Сама же крыса не уважала никого, кроме собственной персоны.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о причинах смерти своего необычного питомца.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая; заслуженная артистка Российской Федерации (2003).



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