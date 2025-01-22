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Врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович

1:01
Шоу-бизнес

Врач-терапевт Яна Шмелёва рассказала, почему не стоит худеть с помощью медицинского препарата "Оземпик".

Певица Анна Семенович
Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman
Певица Анна Семенович

Анна Семенович значительно скинула в весе. При этом в одном из давних интервью она упоминала "Оземпик" в качестве средства для похудения.

Медик предупредила, что похудение с помощью "Оземпика" не надёжно, так как вес может вернуться в больших объёмах.

Ранее эндокринолог оценила жалобы телеведущей Даны Борисовой на побочный эффект Оземпика.

"Для здорового человека приём препарата может иметь отрицательные последствия в будущем, которые проявятся не сразу", — цитирует слова Шмелёвой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Врач подчеркнула, что пострадать может желудочно-кишечный тракт. Не исключён также риск развития панкреатита.

Отсутствие аппетита и недополучение полезных веществ при приёме препарата чревато ослаблением иммунитета.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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