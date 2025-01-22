Врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-терапевт Яна Шмелёва рассказала, почему не стоит худеть с помощью медицинского препарата "Оземпик".

Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович

Анна Семенович значительно скинула в весе. При этом в одном из давних интервью она упоминала "Оземпик" в качестве средства для похудения.

Медик предупредила, что похудение с помощью "Оземпика" не надёжно, так как вес может вернуться в больших объёмах.

Ранее эндокринолог оценила жалобы телеведущей Даны Борисовой на побочный эффект Оземпика.

"Для здорового человека приём препарата может иметь отрицательные последствия в будущем, которые проявятся не сразу", — цитирует слова Шмелёвой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Врач подчеркнула, что пострадать может желудочно-кишечный тракт. Не исключён также риск развития панкреатита.

Отсутствие аппетита и недополучение полезных веществ при приёме препарата чревато ослаблением иммунитета.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.