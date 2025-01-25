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Психолог Самбурский объяснил, почему 42-летняя Светлана Ходченкова до сих пор одинока

1:16
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова пятнадцать лет назад развелась с Владимиром Яглычом. С тех пор она не вышла замуж. Не так давно она уже была близка к тому, чтобы вновь заключить брак с бизнесменом Георгием Петришиным, но в конечном итоге они расстались. Психолог Станислав Самбурский высказал своё мнение насчёт причины одиночества актрисы.

Чайка в небе
Фото: unsplash.com by Alex Wigan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чайка в небе

Психолог уверен, что Ходченкова сосредоточилась на карьере и думает, что слишком близкие отношения с кем-либо ей только помешают. Особенно это касается рождения детей: раз Ходченкова в 42 года не тяготится их отсутствием, значит, у неё совершенно другие приоритеты.

"Светлана явно отдаёт предпочтение карьере. Выбирая между проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её работы с телом и лицом, как с инструментом, говорят о силе артистки и её чётком плане реализоваться в творческой профессии", — высказался психолог в беседе с порталом "Страсти".

Также он подчеркнул, что раньше Ходченкова выглядела как простая скромная девушка, но теперь превратилась в шикарную и недоступную особу.

Уточнения

Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова (в период брака — Яглыч; род. 21 января 1983, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино, кинопродюсер. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018). Член Союза кинематографистов России.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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