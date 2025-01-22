Сын Михаила Боярского впервые рассказал о детях, рождённых в новом браке

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник актёра Михаила Боярского депутат ГД Сергей Боярский сообщил о двух своих сыновьях, которые появились на свет в новом браке.

Фото: https://vk.com/serbo24 by ВК-аккаунт Сергея Боярского is licensed under public doman Депутат Сергей Боярский

Сергей Боярский не стал отрицать, что у него подрастают два маленьких сына. Старшему наследнику уже четыре годика, а младшему — нет ещё и годика.

Одного из сыновей назвал в честь себя Сергеем, а второй носит имя знаменитого деда — Михаил.

Боярский-младший отметил, что выполняет государственное предписание по повышению рождаемости в стране.

"Я, как человек ответственный, выполняю. Папа очень рад, что в нашей семье столько прекрасных разветвлений и чудесных продолжений нашей фамилии", — объяснил Сергей Боярский в шоу НТВ "Ты не поверишь!".

От первого брака у Боярского-младшего есть две дочери — Екатерина и Александра.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Боярского тайно развёлся и вступил в новый брак.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).



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