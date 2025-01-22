Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Александра Метальникова предупредила Павла Прилучного о том, что он может нанести детям психологическую травму своим поведением.

Фото: https://vk.com/public_bugevuge by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян и сыном

Осенью 2024 года сын Муцениеце и Прилучного Тимофей решил жить с отцом и перестал общаться с матерью.

Эксперт отметила, что разлом между родителями чреват разломом в ядре личности. Такие травмирующие события, по словам специалиста, могут болезненно отразиться на жизни ребёнка в будущем.

Ранее актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

"Если вы хотите представить, каково детям — представьте, что вас тупой пилой распиливают напополам", — цитирует слова психолога интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Особенно болезненно, по мнению Метальниковой, дети могут воспринимать публичность происходящего конфликта, так всё преподносится в форме эмоциональной драмы, которая транслируется на большую аудиторию.

"Можно только посочувствовать Тимофею, что он попал в такую мясорубку. Тем более, что у него оба родителя — публичные люди", — объяснила эксперт.

Детям, по словам специалиста, следует напоминать маме и папе, что ребёнку важна родительская любовь, а разборки должны оставаться их личным делом.

Метальникова рассказала, что переезд Тимофея к отцу сам по себе не опасен, однако существует угроза возникновения внутреннего конфликта между мужскими и женскими энергиями.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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