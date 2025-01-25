Алсу выступит 14 февраля с большим сольным концертом в своём любимом городе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алсу сообщила поклонникам, что проведёт 14 февраля концерт в Баку. Певица тепло относится к этому городу и его жителям, однажды она назвала Баку одним из своих любимых городов.

Фото: commons.wikimedia.org by Consulbk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Баку

"Дорогие друзья, я приглашаю вас на свой сольный концерт. Он пройдёт в Баку в "Конгресс-центре" в День всех влюблённых, 14 февраля. Очень жду встречи с вами, дорогие бакинцы!" — написала Алсу в личном блоге.

Подписчики эмоционально ответили знаменитости, что тоже предвкушают встречу с ней, и признались ей в любви.

"Мы с сестрёнками летим на ваш концерт. Мы прилетим из Казахстана. Не представляете, сколько счастья. Мы прямо в предвкушении увидеть вас вживую. Я ваша поклонница со школьной поры", — написала одна из слушательниц.

Ранее Алсу говорила, что после развода с Яном Абрамовым она чувствует себя свободной и счастливой. Исполнительница хита "Зимний сон" собирается с новыми силами заняться творчеством и возобновить гастроли.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.