Ведущая борьбу с лишним весом Ида Галич показала, что ест на завтрак

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала, какие продукты входят в ей утренний приём пищи.

Фото: https://vk.com/galichidaa by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич, которая очень щепетильно относится к борьбе с лишними килограммами, сфотографировала, как выглядит её завтрак.

На фото можно увидеть объёмную сковороду с яичницей и жаренными овощами. Плюсом к этому идёт салат из зелени.

"Больше всего в этой жизни я обожаю … завтракать. Вот так выглядит моя БМПП тарелка сковородка", — написала под фото звезда интернета.

Блогер объяснила, что утром сделала зарядку, позавтракала, приняла витамины и отправилась на прогулку.

Галич пояснила, что блины приготовлены для сына Леона, хотя она призналась, что в обед возьмёт у наследника один блинчик.

Ранее похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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