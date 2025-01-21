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Ида Галич объяснила феномен успеха Юрия Борисова в Голливуде

1:00
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поделилась теорией, которая объясняет, почему российский актёр Юрий Борисов так полюбился зрителям в Голливуде.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Ида Галич опубликовала пост от своей подписчицы, которая размышляет на тему феномена успеха Юрия Борисова, который был номинирован на множество престижных кинематографических премий после своего участия в фильме "Анора".

"Да, он наивный и где-то неправдоподобно местами, но люди очень соскучились по таким главным героям, как простой русский парень Леха", — гласит наблюдение подписчицы блогера.

Есть предположение, что люди не могут больше видеть истории про безнравственность, жестокость и меркантильность, так как устали от негатива.

Ида Галич согласилась с данными мыслями.

"Может и правда все соскучились по Лёхе?" — написала звезда в социальных сетях.

Ранее Ксения Собчак высказалась о новой номинации BAFTA актёра Юрия Борисова.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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