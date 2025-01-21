Ида Галич объяснила феномен успеха Юрия Борисова в Голливуде

Блогер Ида Галич поделилась теорией, которая объясняет, почему российский актёр Юрий Борисов так полюбился зрителям в Голливуде.
Ида Галич опубликовала пост от своей подписчицы, которая размышляет на тему феномена успеха Юрия Борисова, который был номинирован на множество престижных кинематографических премий после своего участия в фильме "Анора".
"Да, он наивный и где-то неправдоподобно местами, но люди очень соскучились по таким главным героям, как простой русский парень Леха", — гласит наблюдение подписчицы блогера.
Есть предположение, что люди не могут больше видеть истории про безнравственность, жестокость и меркантильность, так как устали от негатива.
Ида Галич согласилась с данными мыслями.
"Может и правда все соскучились по Лёхе?" — написала звезда в социальных сетях.
Ранее Ксения Собчак высказалась о новой номинации BAFTA актёра Юрия Борисова.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
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