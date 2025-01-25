Харатьян рассказал, что Трамп хотел сняться в фильме Гайдая

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дональд Трамп хотел сняться в фильме Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" хотя бы в эпизоде без слов, и у него были основания надеяться, что режиссёр согласится, но желание будущего президента США не осуществилось. Об этом рассказал Дмитрий Харатьян в программе "Доброе утро".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Трамп, который на тот момент был обычным бизнесменом, предоставил Гайдаю своё казино для съёмок комедии, и в благодарность Гайдай упомянул Трампа в титрах, но не был готов снимать человека без актёрского образования. Когда помощник Трампа передал режиссёру просьбу хозяина казино, Гайдай категорически отказался.

"Гайдай ему ответил: "Кто это такой? Я такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза. Мягков, Куравлёв, Джигарханян. Дональд Трамп — кто это?" А зря. Думаю, сейчас бы нам пригодилось!" — сказал Харатьян.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 47-й действующий президент США с 20 января 2025 года и 45-й президент США с 2017 по 2021 год.



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